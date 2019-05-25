«Спортинг» обыграл «Порту» и в 17-й раз завоевал Кубок Португалии Футболисты «Спортинга» в серии послематчевых пенальти одержали победу над «Порту» в финальном матче Кубка Португалии.

Основное и дополнительное время матча, который прошел на стадионе «Насьонал» в Оэйраше, завершилось вничью 2:2. У «Спортинга» голами отметились Бруну Фернандеш (45) и Бас Дост (101), а в составе «Порту» точными ударами отличились Тикиньо Соарес (41-я минута) и Фелипе (120).

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты лиссабонской команды - 5:4.

Таким образом, «Спортинг» 17-й раз в своей истории завоевал Кубок Португалии.