«Спортинг» обыграл «Порту» и в 17-й раз завоевал Кубок Португалии

Основное и дополнительное время матча, который прошел на стадионе «Насьонал» в Оэйраше, завершилось вничью 2:2. У «Спортинга» голами отметились Бруну Фернандеш (45) и Бас Дост (101), а в составе «Порту» точными ударами отличились Тикиньо Соарес (41-я минута) и Фелипе (120).
В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты лиссабонской команды - 5:4.
Таким образом, «Спортинг» 17-й раз в своей истории завоевал Кубок Португалии.
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