«Валенсия» обыграла «Барселону» и впервые за 11 лет стала обладателем Кубка Испании - Советский спорт
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25 мая 2019 23:56Футбол

«Валенсия» обыграла «Барселону» и впервые за 11 лет стала обладателем Кубка Испании

Футболисты «Валенсии» одержали победу над «Барселоной» в финальном матче Кубка Испании со счетом 2:1.

В составе «Валенсии» голами отметились Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго (33). У «Барселоны» отличился Лионель Месси (73).

Напомним, что на пути к финалу «Валенсия» обыграла «Эбро» (2:1, 1:0), «Спортинг» (1:2, 3:0), «Хетафе» (0:1, 3:1) и «Бетис» (2:2, 1:0).

Добавим, что для «Валенсии» эта победа в Кубке Испании стала восьмой в истории. Ранее команда выигрывала трофей в 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008 годах.

Кубок Испании
Финал

«Барселона» – «Валенсия» – 1:2 (0:2)

Голы: Месси, 73 – Гамейро, 21; Родриго, 33

«Барселона»: Силлессен, Лангле, Пике, Альба, Серджи Роберто, Коутиньо, Бускетс, Артур (Видаль, 46), Ракитич (Аленья, 76), Нелсон Семеду (Малком, 46), Месси

«Валенсия»: Доменек, Габриэл, Гарай, Гайя, Солер, Васс, Коклен, Парехо (Кондогбиа, 65), Гедеш, Родриго (Диакаби, 88), Гамейро (Пиччини, 72)

Предупреждения: Гайя (53), Бускетс (61), Кондогбиа (70), Видаль (89)

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