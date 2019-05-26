Иван Ракитич: Футбол был жесток по отношению к «Барселоне» Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился эмоциями после поражения от «Валенсии» в финале Кубка Испании.

«Не могу уходить с поля с улыбкой, но это злость на себя. Я принимаю решения тренера. Футбол был жесток по отношению к нам, причинив столько боли. Больно завершать сезон вот так.

На все 100% поддерживаем Вальверде. Мы очень довольны работой, которую он делает», - заявил Ракитич.

«Валенсия» обыграла каталонцев в финальном матче Кубка Испании со счетом 2:1.

Ранее «Барселона» уступила «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей. В то же время, команда стала чемпионом Испании.