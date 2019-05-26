Иван Ракитич: Футбол был жесток по отношению к «Барселоне»

«Не могу уходить с поля с улыбкой, но это злость на себя. Я принимаю решения тренера. Футбол был жесток по отношению к нам, причинив столько боли. Больно завершать сезон вот так.
На все 100% поддерживаем Вальверде. Мы очень довольны работой, которую он делает», - заявил Ракитич.
«Валенсия» обыграла каталонцев в финальном матче Кубка Испании со счетом 2:1.
Ранее «Барселона» уступила «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей. В то же время, команда стала чемпионом Испании.
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