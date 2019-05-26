«Лидс» может перейти под контроль владельцев «ПСЖ» - Советский спорт
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26 мая 2019 11:40ФутболСпирин Дмитрий

«Лидс» может перейти под контроль владельцев «ПСЖ»

Катарский фонд Qatar Sports Investments (QSI), который является владельцем «ПСЖ», может получить контрольный пакет акций «Лидса».

QSI уже ведет переговоры о покупке доли в английском клубе, сообщает Financial Times.

Катарский фонд планирует приобрести контрольный пакет акций «Лидса», который пока выступает в английском чемпионшипе.

«Мы всегда ищем новые возможности, и рынок Великобритании стоит на первом месте в списке», – в свою очередь заявил представитель Qatar Sports Investments.

Напомним, «Лидс» тренирует известный аргентинский специалист Марсело Бьелса.

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