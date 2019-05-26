Кевин Гамейро: «Валенсия» проявила характер в финале Кубка Испании

«Это был очень тяжелый матч, нам пришлось много двигаться, но мы победили, и это главное. Очень рад за болельщиков и за клуб. Мы очень мощно провели второй тайм, проявили характер. Показали, что у нас сильная команда», - цитирует Гамейро AFP.
Напомним, 25 мая «Валенсия» обыграла «Барселону» в финале Кубка Испании со счетом 2:1.
Кевин Гамейро забил первый мяч своей команды.
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