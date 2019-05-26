Гол Кулишева в ворота «Спартака» стал последним в РПЛ сезона 2018/19 (видео)

Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев стал автором последнего гола в российской премьер лиге сезона-2018/19.
Хавбек оренбургской команды отличился на четвертой минуте компенсированного времени домашнего матча 30-го тура против «Спартака», воспользовавшись ошибкой голкипера красно-белых Александра Максименко.
Добавим, что по итогам завершившегося сезона РПЛ «Локомотив», обыгравший на своем поле «Уфу» (1:0), завоевал серебряные медали чемпионата. «Краснодар», одержавший дома победу над «Рубином» (1:0), стал бронзовым призером.
Уступивший в Оренбурге «Спартак» (0:2), пропустил на четвертое место в турнирной таблице ЦСКА, который в Москве разгромил «Крылья Советов» (6:0).
Отметим, что по итогам чемпионата «Анжи» и «Енисей» покинули РПЛ и на следующий сезон сыграют в первенстве ФНЛ. «Уфа» и «Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах с «Томью» и «Нижним Новгородом» за право остаться в премьер-лиге на следующий сезон.
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