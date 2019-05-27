Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Президент «Баварии» Ули Хенесс посоветовал защитнику Жерому Боатенгу покинуть мюнхенский клуб. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports.
«Ему нужен новый вызов. Кажется, Жерому больше нет места в «Баварии». Я бы посоветовал искать ему новую команду», - сказал Хенесс.
Боатенг защищает цвета «Баварии» с 2011 года. Вместе с командой он семь раз становился чемпионом Германии, четыре раза выигрывал Кубок страны и побеждал в Лиге чемпионов.
В нынешнем сезоне 30-летний немец провел 28 матчей за «Баварию», в которых сделал две результативные передачи. В своей карьере Боатенг выступал в «Герте», «Гамбурге» и «Манчестер Сити».
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