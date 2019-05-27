Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб Контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Президент «Баварии» Ули Хенесс посоветовал защитнику Жерому Боатенгу покинуть мюнхенский клуб. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports.

«Ему нужен новый вызов. Кажется, Жерому больше нет места в «Баварии». Я бы посоветовал искать ему новую команду», - сказал Хенесс.

Боатенг защищает цвета «Баварии» с 2011 года. Вместе с командой он семь раз становился чемпионом Германии, четыре раза выигрывал Кубок страны и побеждал в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне 30-летний немец провел 28 матчей за «Баварию», в которых сделал две результативные передачи. В своей карьере Боатенг выступал в «Герте», «Гамбурге» и «Манчестер Сити».