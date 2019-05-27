Сводный брат владельца «Манчестер Сити» согласовал покупку «Ньюкасла»

По информации Daily Mail, новым владельцем «Ньюкасла» станет шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян. Бизнесмен является сводным братом владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура.
Отмечается, что шейх Халид уже согласовал условия покупки «Ньюкасла». Нынешний владелец клуба Эшли готов расстаться с командой за 398 миллионов евро. Стороны уже подписали контракты и отправили в головной офис АПЛ.
Шейх Халид и его окружение намерены оставить Рафаэля Бенитеса главным тренером «Ньюкасла». Покупка клуба, скорее всего, состоится в летнее трансферное окно.
«Ньюкасл» в минувшем сезоне АПЛ занял 13-е место в турнирной таблице.
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