Защитник «Армавира» продолжит карьеру в «Тамбове» «Тамбов» занял первое место в Футбольной национальной лиге и вышел в российскую премьер-лигу.

Защитник «Армавира» Сослан Таказов стал игроком «Тамбова».

«Мы благодарим защитника за совместно проделанную работу и самоотдачу, которую он продемонстрировал в матчах, проведенных за «Армавир», а также от всей души желаем успехов в РПЛ», - сообщает пресс-служба «Армавира».

Сослан Таказов подписал трудовое соглашение с «Тамбовом» @fctambov68 , ставшим победителем Олимп-Первенства ФНЛ сезона 2018/19. Мы благодарим защитника за совместно проделанную работу и самоотдачу, а также от всей души желаем успехов в РПЛ.#фкармавир #впередармавир #FCA pic.twitter.com/W9GtZ0aVha — ФК «Армавир» (@fcarmavir) 26 мая 2019 г.

Таказов стал игроком «Армавира» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Балтики». В завершившемся сезоне 26-летний защитник провел 33 матча в ФНЛ, в которых забил два мяча.

В своей карьере Таказов выступал за «Динамо», «Аланию», «Амкар», «Тюмень», «Волгарь» и «Луч».