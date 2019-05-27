Защитник «Армавира» продолжит карьеру в «Тамбове» - Советский спорт
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27 мая 2019 11:23ФутболСметанникова Дарья

Защитник «Армавира» продолжит карьеру в «Тамбове»

«Тамбов» занял первое место в Футбольной национальной лиге и вышел в российскую премьер-лигу.

Защитник «Армавира» Сослан Таказов стал игроком «Тамбова».

«Мы благодарим защитника за совместно проделанную работу и самоотдачу, которую он продемонстрировал в матчах, проведенных за «Армавир», а также от всей души желаем успехов в РПЛ», - сообщает пресс-служба «Армавира».

Таказов стал игроком «Армавира» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Балтики». В завершившемся сезоне 26-летний защитник провел 33 матча в ФНЛ, в которых забил два мяча.

В своей карьере Таказов выступал за «Динамо», «Аланию», «Амкар», «Тюмень», «Волгарь» и «Луч».

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