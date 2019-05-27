Бушманов назвал лучшего игрока чемпионата России Бывший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов назвал лучшего игрока завершившегося чемпионата России.

- Артем Дзюба. Это футболист команды–чемпиона, который провел лучший сезон в своей карьере. Артем был лидером и в сборной, и в клубе.

Наверное, поворотным моментом в его удачном выступлении стал чемпионат мира. Он поехал в сборную не основным нападающим, а скорее запасным, и там завоевал место в стартовом составе, ярко себя проявил.

После чемпионата мира у него было вдохновение, поэтому он так хорошо провел вторую часть сезона, - приводит слова Бушманова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата России сезона-2018/19. На счету 30-летнего форварда «Зенита» 10 голевых передач в 27 матчах премьер-лиги.