Бушманов назвал лучшего игрока чемпионата России

- Артем Дзюба. Это футболист команды–чемпиона, который провел лучший сезон в своей карьере. Артем был лидером и в сборной, и в клубе.
Наверное, поворотным моментом в его удачном выступлении стал чемпионат мира. Он поехал в сборную не основным нападающим, а скорее запасным, и там завоевал место в стартовом составе, ярко себя проявил.
После чемпионата мира у него было вдохновение, поэтому он так хорошо провел вторую часть сезона, - приводит слова Бушманова «Евро-футбол.ру».
Напомним, что Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата России сезона-2018/19. На счету 30-летнего форварда «Зенита» 10 голевых передач в 27 матчах премьер-лиги.
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