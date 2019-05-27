Дейли Блинд: Сборная Голландии не должна никого бояться

Полузащитник «Аякса» и сборной Голландии Дэйли Блинд поделился ожиданиями от предстоящих матчей Лиги наций. 29-летний футболист провел 57 матчей в этом сезоне.
«Могу ли я еще подзарядиться? Это не так сложно. У нас было несколько дней, чтобы отдохнуть. Теперь нужно снова идти в бой. Мы едем в Португалию с позитивным настроем.
Мы сыграли отлично в группе с Францией и Германией. Замечательно, что сборная Голландии уже дошла до финального раунда. Мы не должны никого бояться», - цитирует Блинда NOSsport.
Сборная Голландии в полуфинале Лиги наций 6 июня сыграет с Англией. В случае победы голландцы встретятся в финале с победителем полуфинала Португалия – Швейцария.
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