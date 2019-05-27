Кирилл Комбаров продлил на год контракт с «Арсеналом» - Советский спорт
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27 мая 2019 15:45ФутболСметанникова Дарья

Кирилл Комбаров продлил на год контракт с «Арсеналом»

Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров подписал новый контракт с тульской командой. Новое соглашение действует до 30 июня 2020 года.

32-летний футболист играет в «Арсенале» с 2017 года. В нынешнем сезоне Кирилл Комбаров провел 26 матчей за команду, в которых забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.

В своей карьере Комбаров выступал за «Динамо», «Спартак», «Торпедо» и «Томь».

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