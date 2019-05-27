Кирилл Комбаров продлил на год контракт с «Арсеналом» Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров подписал новый контракт с тульской командой. Новое соглашение действует до 30 июня 2020 года.

👍🏻👏🏻ПФК «Арсенал» продлил контракт с Кириллом Комбаровым



Новое трудовое соглашение действует до 30 июня 2020 года.



ПФК «Арсенал» продлил контракт с 32-летним защитником. Кирилл Комбаров защищает цвета красно-желтой команды с весны 2017 года. pic.twitter.com/rTlucVdOyP — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 27 мая 2019 г.

32-летний футболист играет в «Арсенале» с 2017 года. В нынешнем сезоне Кирилл Комбаров провел 26 матчей за команду, в которых забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.

В своей карьере Комбаров выступал за «Динамо», «Спартак», «Торпедо» и «Томь».