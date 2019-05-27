Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай Капитан «сливочных» не хочет продолжать карьеру в Испании.

Защитник «Реала» Серхио Рамос попросил руководство клуба отпустить его в чемпионат Китая. Об этом сообщает Football Espana.

Сообщается, что 33-летний испанец рассказал руководству «Реала» об «очень выгодном финансовом предложении» с Дальнего Востока.

Капитан «сливочных» выступает в клубе с 2005 года. Вместе с «Реалом» Рамос четыре раза становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел 42 матча за мадридский клуб, в которых забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.