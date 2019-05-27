Игорь Денисов официально покинул «Локомотив» - Советский спорт
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27 мая 2019 18:20ФутболГичунцев Артур

Игорь Денисов официально покинул «Локомотив»

Российский футболист перебрался в столичный клуб летом 2017 года.

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе объявил об уходе полузащитника Игоря Денисова.

«Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы «Локомотива».

Игорь – вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков», – сообщил Кикнадзе пресс-службе красно-зеленых.

Ранее сообщалось, что 35-летний хавбек может покинуть команду из-за конфликта с главным тренером Юрием Семиным. По слухам, им интересуется «Сочи», который проведет следующий сезон в РПЛ.

Добавим, что за два года Денисов отыграл в составе «Локо» 93 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи. Он помог своей команде выиграть чемпионат России, а также два Кубка страны.

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