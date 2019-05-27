Гендиректор «Сочи»: Игорь Денисов? Даже обсуждать не хочу - Советский спорт
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27 мая 2019 18:50ФутболГичунцев Артур

Гендиректор «Сочи»: Игорь Денисов? Даже обсуждать не хочу

Сегодня, 27 мая, «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего хавбека.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о планах российского клуба на следующий сезон, а также прокомментировал слухи о возможном подписании контракт с полузащитником Игорем Денисовым.

«Перед командой на сезон 2019/20 стоит задача сохранения прописки в РПЛ. У нас есть довольно много позиций, которые мы хотели бы усилить. Работа в этом направлении ведется. По примерному бюджет на трансферы у нас уже понимание есть, но озвучивать мы его пока не будем.

С Николаем Заболотным и Евгением Песеговым планируем продлить контракты. Обольский, Маргасов и Касаев, которые находятся сейчас в «Сочи» в аренде, могут остаться на постоянной основе, если мы договоримся и нам это будет необходимо.

Игорь Денисов? Даже обсуждать не хочу», – цитирует функционера Sport24.ru.

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