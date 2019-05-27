Кевин Кураньи: Мне было грустно видеть, как «Динамо» опустилось дивизионом ниже

- Честно говоря, на тот момент это предложение подходило мне больше всего. Конечно, речь шла о больших деньгах. Тогда я еще не знал, что Москва - это такой прекрасный город. Коллектив рос, было куплено много качественных футболистов. В его составе присутствовали представители сборной России - Александр Самедов, Дмитрий Хохлов и другие. Для меня это было нечто особенное - заиграть за обычную российскую команду и дорасти вместе с ней до еврокубков.
- После вашего ухода из «Динамо» у команды наступила чёрная полоса. Она опустилась в Футбольную национальную лигу.
- Мне кажется, им не хватает меня. (Смеется.) Мне было грустно видеть, как коллектив, за который выступает столько моих друзей, опустился дивизионом ниже. Но они продолжили сражаться и вернулись в Российскую премьер-лигу. Сейчас им нужно вновь найти свой путь. Слышал, что «Динамо» вновь сотрудничает с прежним спонсором, и это также очень важно. Думаю, что у клуба и у его болельщиков, которых я очень люблю, все будет хорошо, - приводит слова Кураньи «RT на русском».
Напомним, что Кураньи перешел в «Динамо в июле 2010 года из «Шальке» в качестве свободного агента. В июле 2015 немецкий форвард перешел в «Хоффенхайм». За московский клуб Кураньи провел 151 встречу, записав на свой счет 56 забитых мячей и 24 голевые передачи.
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