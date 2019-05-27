Юрий Семин: По Денисову самые наилучшие впечатления по совместной работе У Денисова три трофея в «Локомотиве».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Игорь Денисов не завершит карьеру.

27 мая футболист разорвал контракт с железнодорожниками после трех лет в клубе.

– Уход Игоря не связан с нашими профессиональными делами, покинуть «Локомотив» – это его решение. У меня, как у тренера, по Игорю самые наилучшие впечатления по совместной работе. В чемпионский сезон Денисов сделал очень многое, его вклад большой. Это принципиальный футболист и человек, он был строгим и требовательным капитаном, в матчах всегда был бескомпромиссен. Не думаю, что Игорь закончит карьеру. У него очень хорошее здоровье, он еще может играть и приносить пользу многим командам, – сказал Семин в интервью «РИА Новости».

Денисов выступал за «Локо» с 2016 года. На его счету победы в чемпионате России-2017/18 и в Кубках России (2016/17, 2018/19).