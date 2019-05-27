Гендиректор «Арсенала»: Обменять Левашова на Максименко? Давайте на Адриано - Советский спорт
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27 мая 2019 22:34ФутболГичунцев Артур

Гендиректор «Арсенала»: Обменять Левашова на Максименко? Давайте на Адриано

Ранее сообщалось, что голкипер Михаил Левашов и защитник Максим Беляев покинут команду Игоря Черевченко.

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал информацию о возможных трансферах в летнее межсезонье.

«У Левашова и Беляева абсолютно разные ситуации. У Беляева заканчивается контракт, и предложен новый. Пока ответа нет, ждём ещё несколько дней. А у Левашова действующий договор, и на сегодня никаких официальных обращений в клуб не было. Все остальное я всегда считал и буду считать разговорами.

Мотивация задержаться в Туле ради Лиги Европы? Безусловно, это важный фактор, но «Спартак» – тоже серьезная команда. Обменять Левашова на Максименко? А почему именно на Максименко? Давайте на Луиса Адриано обменяем. Никого мы менять не будем. Мне по поводу Левашова никто не звонил. Спортивному директору тоже никто не звонил», – сказал Балашов в эфире программы «8-16».

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