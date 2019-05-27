Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и получил приз лучшего легионера - Советский спорт
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27 мая 2019 23:07ФутболГичунцев Артур

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и получил приз лучшего легионера

Нападающий сборной России перебрался в чешский чемпионат в 2016 году.

Форвард «Млады-Болеслав» Николай Комличенко признан лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии.

В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 32 матча, забил 28 голов и отдал 7 голевых передач.

Ранее форвард выступал за «Слован», а в 2017 году был отдан в аренду в «Младу Болеслав». Клуб выкупил его за 400 тысяч евро.

Добавим, что Комличенко является воспитанником «Краснодара».

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