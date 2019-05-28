Рамос хочет покинуть «Реала» из-за испорченных отношений с Пересом - Советский спорт
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28 мая 2019 09:27ФутболЛипкин Антон

Рамос хочет покинуть «Реала» из-за испорченных отношений с Пересом

Президент и капитан «Реала» перестали ладить друг с другом.

Капитан «Реала» Серхио Рамос намерен уйти из клуба из-за окончательно испортившихся отношений с президентом Флорентино Пересом, сообщает Marca.

33-летний защитник в курсе, что руководитель клуба плохо высказывается о нем и считает его главным виновником вылета от «Аякса» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По информации радиостанции Cope, у Рамоса есть предложения из Китая и других европейских клубов. По мнению игрока, «Реал» мог бы отпустить его как свободного агента в знак благодарности за многолетнее выступление за команду. Однако в Мадриде намерены заработать на продаже защитника.

Ранее сообщалось, что конфликт между Пересом и Рамосом возник после того, как президент и капитан обменялись резкими выражениями в раздевалке после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4) на «Сантьяго Бернабеу». Причем в той игре Рамос не играл из-за дисквалификации.

Добавим, что контракт Рамоса с клубом будет действовать еще два года.

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