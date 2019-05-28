Магомед Даудов: Стереотипы о том, что «Ахмат» домашняя команда – в прошлом «Ахмат» завершил сезон на восьмом месте.

Президент «Ахмата» Магомед Даудов подвел итоги выступлению команды в завершившемся сезоне.

«Стереотипы о том, что «Ахмат» домашняя команда – в прошлом, – написал Даудов в инстаграме. – В прошедшем чемпионате были запоминающиеся победы в Москве, Краснодаре, Оренбурге, Самаре, Уфе, Махачкале.

В весенней части сезона была содержательная, атакующая игра, принесшая множество очков. Это также шаг вперед. В то же время, справедливо заметим, в домашних играх было много ничейных результатов, в которых мы очков не добрали.

Мы всегда будем стремиться к лучшему и продолжат работать в этом направлении. Факт того, что клуб больше десяти лет достойно выступает в элитном дивизионе и в последние годы чаще занимает места в первой восьмерке – не отнять».

Напомним, в воскресенье в заключительном туре «Ахмат» нанес поражение «Ростову» (1:0), благодаря чему опередил соперника и поднялся на восьмое место в турнирной таблице.

В домашних матчах «Ахмат» набрал 22 очка, что является десятым результатом в сезоне, в гостевых – 20 (шестое место).