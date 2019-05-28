Василий Кикнадзе: Конфликта между «Локомотивом» и Денисовым не было

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил о ситуации с полузащитником Игорем Денисовы, который покинул клуб.
«Ответственно заявляю, что конфликта не было ни в какой момент. Ни клуб, ни игрок не переступали границы корректного отношения друг к другу. Есть понятное стремление замечательного игрока проводить больше времени на поле.
Что и породило желание изменить свою судьбу, это футбол, и это нормально. Завершение карьеры? Это личное решение Игоря. Если он решит продолжить, то я буду желать ему только успехов. С его харизматичным характером, желанием побеждать он еще может пригодиться», - цитирует Кикнадзе «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что 35-летний футболист покинет команду из-за конфликта с главным тренером Юрием Семиным.
Денисов выступал за «Локо» с 2016 года. На его счету победы в чемпионате России-2017/18 и в Кубках России (2016/17, 2018/19). За два года Денисов отыграл в составе «Локо» 93 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.
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