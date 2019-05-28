Флорентино Перес: Я очень люблю Рамоса и сделаю все для него Президент «Реала» опроверг информацию о конфликте с капитаном.

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о конфликте с капитаном команды Серхио Рамосом и его возможном уходе из клуба.

«Ничего не произошло, – приводит Marca слова Переса. – Его представители сказали, что у него есть очень хорошее предложение от китайского клуба. Но из-за местных правил он не может платить за трансфер.

Что еще я мог им ответить кроме того, что «Реал» не может отпустить своего капитана бесплатно. Это был бы опасный прецедент. Вот и все. Это был искренний разговор.

Я очень люблю Рамоса и сделаю все для него. Если я не сделаю что-то больше, то только потому, что не могу».

Напомним, ранее сообщалось, что после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4) у Переса и Рамоса состоялся разговор на повышенных тонах в раздевалке «Сантьяго Бернабеу», из-за чего президент и капитан перестали общаться друг с другом.