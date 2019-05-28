Болельщики «Арсенала» признали Кадири лучшим игроком сезона

Лучшим по итогам голосования, которое продолжалось на протяжении всего чемпионата России, стал ганский защитник Мохаммед Кадири.
На втором месте оказался полузащитник Зелимхан Бакаев. Тройку лучших замкнул защитник Максим Беляев.
Напомним, «Арсенал» завершил чемпионат России на шестой строчке турнирной таблицы. Тульский клуб впервые в истории пробился в Лигу Европы.
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