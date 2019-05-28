Бывший нападающий «Спартака» Давыдов подписал контракт с ЦСКА (фото, видео) - Советский спорт
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28 мая 2019 14:34ФутболСметанникова Дарья

Бывший нападающий «Спартака» Давыдов подписал контракт с ЦСКА (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба болгарского клуба.

Нападающий Денис Давыдов стал игроком софийского ЦСКА. Контракт 24-летнего россиянина рассчитан на три сезона.

Последним клубом Давыдова был «Нижний Новгород». Футболист успешно прошел медицинский осмотр в софийском клубе.

«У футболиста огромный потенциал, он считается на своей родине одним из главных талантов. В 2015 году под руководством Фабио Капелло он получил два вызова в сборную и даже дебютировал в контрольной игре с Казахстаном. Впечатляет его выступление в юношеской сборной России, где он забил 28 мячей в 50 играх», - говорится в сообщении ЦСКА.

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