СМИ: Игбун получил щедрое предложение из Китая

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Как сообщает Sport24.ru, 28-летний нигериец получил щедрое предложение из китайской Суперлиги.
Игбун защищает цвета «Уфы» с 2015 года. За это время он провел 111 матчей, в которых забил 24 мяча, что является лучшим показателем в истории уфимского клуба.
В нынешнем сезоне Игбун провел 33 матча за «Уфу», в которых забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.
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