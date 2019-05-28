СМИ: Игбун получил щедрое предложение из Китая Нигерийский футболист является лучшим бомбардиром в истории «Уфы».

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Как сообщает Sport24.ru, 28-летний нигериец получил щедрое предложение из китайской Суперлиги.

Игбун защищает цвета «Уфы» с 2015 года. За это время он провел 111 матчей, в которых забил 24 мяча, что является лучшим показателем в истории уфимского клуба.

В нынешнем сезоне Игбун провел 33 матча за «Уфу», в которых забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.