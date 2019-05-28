Дани Карвахаль: Буду счастлив, если Рамос останется в команде на следующий сезон Ранее сообщалось, что игрок хочет покинуть команду из-за конфликта с президентом «сливочных» Флоретино Пересом.

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал слухи о возможном уходе своего партнера по команде – Серхио Рамоса.

«Тот факт, что Рамос получил предложения от других клубов – абсолютно нормальная ситуация. Но я думаю, что ему следует обсудить свое будущее с президентом.

Буду счастлив, если Рамос останется в команде на следующий сезон», – приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.

По информации СМИ, 33-летний испанец получил щедрое предложение от китайского клуба. Также им интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».