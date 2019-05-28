Дани Карвахаль: Буду счастлив, если Рамос останется в команде на следующий сезон

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал слухи о возможном уходе своего партнера по команде – Серхио Рамоса.
«Тот факт, что Рамос получил предложения от других клубов – абсолютно нормальная ситуация. Но я думаю, что ему следует обсудить свое будущее с президентом.
Буду счастлив, если Рамос останется в команде на следующий сезон», – приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.
По информации СМИ, 33-летний испанец получил щедрое предложение от китайского клуба. Также им интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
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