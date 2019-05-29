Габриэла Коукалова: Мнимая победа не означает счастливую жизнь Накануне чешская биатлонистка объявила о завершении карьеры.

29-летняя Габриэла Коукалова рассказала о причинах решения завершить карьеру.

«Я поняла, что такое настоящие ценности, а что нет. Я вдруг почувствовала радость и счастье, что мне не нужно побеждать в гонках. Я начала получать удовольствие от простых вещей. Мнимая победа не обязательно означает счастливую жизнь». Настало время для нового этапа в жизни», - приводит слова Коукаловой Ceska Televize.

Напомним, Коукалова победила в составе сборной Чехии в смешанной эстафете на чемпионате мира 2015 года в Контиолахти, а через два года стала чемпионкой мира в спринте в Хохфильцене. Также у нее по два серебра и бронзы.

На Олимпийских играх в Сочи он стала серебряным призером в масс-старте и смешанной эстафете.