Габриэла Коукалова: Мнимая победа не означает счастливую жизнь

29-летняя Габриэла Коукалова рассказала о причинах решения завершить карьеру.
«Я поняла, что такое настоящие ценности, а что нет. Я вдруг почувствовала радость и счастье, что мне не нужно побеждать в гонках. Я начала получать удовольствие от простых вещей. Мнимая победа не обязательно означает счастливую жизнь». Настало время для нового этапа в жизни», - приводит слова Коукаловой Ceska Televize.
Напомним, Коукалова победила в составе сборной Чехии в смешанной эстафете на чемпионате мира 2015 года в Контиолахти, а через два года стала чемпионкой мира в спринте в Хохфильцене. Также у нее по два серебра и бронзы.
На Олимпийских играх в Сочи он стала серебряным призером в масс-старте и смешанной эстафете.
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