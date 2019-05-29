«Реал» готов отпустить Рамоса за 100 миллионов евро Президент клуба сообщил капитану, при каких условиях он может покинуть клуб.

«Реал» рассмотрит предложение о трансфере капитана команды Серхио Рамоса, если получит предложение в размере 100 миллионов евро, сообщает AS.

На днях 33-летний испанец со своими представителями встретился с президентом клуба Флорентино Пересом. Рамос сообщил, что у него есть предложение из Китая, однако этот клуб не готов платить за трансфер, в связи с чем игрок попросил Переса отпустить его бесплатно. Таким образом, «Реал» смог бы сэкономить на его зарплате за следующие два сезона. Однако президента такой вариант не устроил.

Перес заявил, что готов рассмотреть варианты трансфера защитника, если возможный покупатель заплатит 100 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось о конфликте Переса и Рамоса, который разгорелся после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4), когда в раздевалке «Сантьяго Бернабеу» президент и капитан обменялись резкими выражениями в адрес друг друга.