СМИ: Игорь Денисов завершит карьеру игрока - Советский спорт
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29 мая 2019 11:56ФутболСпирин Дмитрий

СМИ: Игорь Денисов завершит карьеру игрока

По информации RT, 35-летний опорный полузащитник Игорь Денисов завершает спортивную карьеру.

Напомним, в конце мая контракт Денисова с «Локомотивом» был расторгнут по обоюдному согласию сторон. По ходу прошедшего сезона футболист перестал попадать в стартовый состав железнодорожников.

Игорь Денисов играл за «Зенит», «Анжи», московское «Динамо» и «Локомотив». Он – четырехкратный чемпион России и трехкратный обладатель Кубка страны. По итогам сезона-2011/12 был признан футболистом года в нашей стране по версии РФС.

За сборную России в 2008-2016 годах Денисов провел 54 матча.

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