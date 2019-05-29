СМИ: Игорь Денисов завершит карьеру игрока

Напомним, в конце мая контракт Денисова с «Локомотивом» был расторгнут по обоюдному согласию сторон. По ходу прошедшего сезона футболист перестал попадать в стартовый состав железнодорожников.
Игорь Денисов играл за «Зенит», «Анжи», московское «Динамо» и «Локомотив». Он – четырехкратный чемпион России и трехкратный обладатель Кубка страны. По итогам сезона-2011/12 был признан футболистом года в нашей стране по версии РФС.
За сборную России в 2008-2016 годах Денисов провел 54 матча.
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