Совет директоров «Спартака» одобрил покупку Комличенко

Форвард «Млады-Болеслав» Николай Комличенко может начать новый сезон в составе «Спартака», сообщает Sport_inside.
По информации источника, на совете директоров, который состоялся накануне, была одобрена покупка 23-летнего российского нападающего, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Теперь «Спартак» начнет предметные переговоры по трансферу.
Воспитанник «Краснодара» выступает за «Младу-Болеслав» с июля 2017 года. В завершившемся сезоне он забил 28 голов в 31 матче высшей лиги чемпионата Чехии и стал лучшим бомбардиром турнира.
Комличенко был признан лучшим легионером, лучшим нападающим и вторым лучшим игроком сезона.
Добавим, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Комличенко в состав команды для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).
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