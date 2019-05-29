Совет директоров «Спартака» одобрил покупку Комличенко Лучший бомбардир чемпионата Чехии может вернуться в Россиию.

Форвард «Млады-Болеслав» Николай Комличенко может начать новый сезон в составе «Спартака», сообщает Sport_inside.

По информации источника, на совете директоров, который состоялся накануне, была одобрена покупка 23-летнего российского нападающего, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Теперь «Спартак» начнет предметные переговоры по трансферу.

Воспитанник «Краснодара» выступает за «Младу-Болеслав» с июля 2017 года. В завершившемся сезоне он забил 28 голов в 31 матче высшей лиги чемпионата Чехии и стал лучшим бомбардиром турнира.

Комличенко был признан лучшим легионером, лучшим нападающим и вторым лучшим игроком сезона.

Добавим, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Комличенко в состав команды для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).