Воспитанник «ПСЖ» близок к переходу в «Спартак» - Советский спорт
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29 мая 2019 13:25ФутболЛипкин Антон

Воспитанник «ПСЖ» близок к переходу в «Спартак»

Николозу Кутателадзе осталось пройти медицинское обследование.

«Спартак» договорился о переходе форварда юношеской сборной Грузии Николоза Кутателадзе, сообщает «Чемпионат.com».

18-летний нападающий выступал в академии «Лилля» и «Пари Сен-Жермен». В ноябре прошлого года он перешел в «Анжи», однако из-за непогашенных долгов перед игроками клубу было запрещено заявлять новичков, и в феврале Кутателадзе стал свободным агентом.

В феврале Кутателадзе был на просмотре в киевском «Динамо», однако клубу так и не подошел. До завершения перехода в «Спартак» форварду осталось пройти медицинское обследование.

Напомним, ранее стало известно о том, что совет директоров одобрил трансфер форварда «Млады-Болеслав» Николая Комличенко.

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