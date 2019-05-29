Корян может остаться в «Химках», подписав полноценный контракт с клубом - Советский спорт
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29 мая 2019 15:35ФутболЛипкин Антон

Корян может остаться в «Химках», подписав полноценный контракт с клубом

В нынешнем сезоне полузащитник выступал в «Химках» на правах аренды.

Полузащитник «Химок» Аршак Корян близок к тому, чтобы остаться в клубе, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

23-летний игрок выступал за «Химки» в нынешнем сезоне на правах аренды, тогда как права на него принадлежали «Локомотиву». Однако контракт Коряна с вице-чемпионами России подходит к завершению, после чего он станет свободным агентом. Таким образом, теперь Корян может подписать полноценный контракт с подмосковным клубом.

В 39 матчах за «Химки» в ФНЛ и Кубке России Корян забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Под руководством Андрея Талалаева команда завершила сезон на девятом месте.

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