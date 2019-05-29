Денисов официально завершил карьеру

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов завершил карьеру, о чем сообщила юридическая компания SILA International Lawyers, представляющая интересы игрока.
«По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста», – приводит Sport24.ru заявление компании.
Напомним, предыдущие три сезона 35-летний Денисов провел в «Локомотиве», с которым стал чемпионом России (2018) и двукратным обладателем Кубка России (2017, 2019).
Ранее Денисов играл в «Зените», «Анжи» и «Динамо». Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012), обладателем Кубка России (2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008).
За сборную России Денисов провел 54 матча.
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