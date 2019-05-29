Ольга Голодец о Евро-2020: Для нас эта история внутри Европы очень важна Санкт-Петербург примет четыре матча финального турнира Евро-2020.

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец рассказала о значимости проведения матчей финального турнира Евро-2020 в России.

«Для нас сегодня эта история внутри Европы очень важна, – приводит Welcome2020.ru слова Голодец. – И в культуре, и в спорте мы видим тренд, когда наши европейские коллеги акцентируют тему укрепления и развития связей.

Сегодня, когда политическая ситуация настолько сложна и остра, люди культуры и спорта стремятся к объединению, теснота наших связей направлена на укрепление отношений. Это хорошее, здоровое начало, и мы прилагаем все усилия, чтобы эти связи работали, были эффективными. Мы важнейшая часть европейского сообщества, и культурного, и спортивного».

Напомним, финальный турнир Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

Санкт-Петербург вместе с Копенгагеном примет матчи группы B, а также один четвертьфинал.