Борис Игнатьев: Денисов много сделал для сборной России и для нашего футбола - Советский спорт
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29 мая 2019 19:21ФутболГичунцев Артур

Борис Игнатьев: Денисов много сделал для сборной России и для нашего футбола

Сегодня, 29 мая, 35-летний хавбек объявил о завершении карьеры.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался в адрес Игоря Денисова.

«Денисов является одним из лучших опорников в российском футболе. Он вполне заслуживает такую оценку, это колоритная фигура в нашем футболе.

Игорь много сделал для нашей сборной и для нашего футбола. Если говорить про характер Игоря, то у него в последние годы такое чувство справедливости, он на все реагирует.

Я застал его в сборной, когда мы работали с (Юрием) Семиным. Этот человек небезразличен к нуждам тех, кто его окружает. Он очень ревнив за порядок и отсюда – за результат. Я не видел, что эта была корысть в личных интересах», – цитирует специалиста агентство «РИА Новости».

Ранее Денисов играл в «Зените», «Анжи» и «Динамо». Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012), обладателем Кубка России (2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008).

За сборную России Денисов провел 54 матча.

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