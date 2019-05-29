Борис Игнатьев: Денисов много сделал для сборной России и для нашего футбола Сегодня, 29 мая, 35-летний хавбек объявил о завершении карьеры.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался в адрес Игоря Денисова.

«Денисов является одним из лучших опорников в российском футболе. Он вполне заслуживает такую оценку, это колоритная фигура в нашем футболе.

Игорь много сделал для нашей сборной и для нашего футбола. Если говорить про характер Игоря, то у него в последние годы такое чувство справедливости, он на все реагирует.

Я застал его в сборной, когда мы работали с (Юрием) Семиным. Этот человек небезразличен к нуждам тех, кто его окружает. Он очень ревнив за порядок и отсюда – за результат. Я не видел, что эта была корысть в личных интересах», – цитирует специалиста агентство «РИА Новости».

Ранее Денисов играл в «Зените», «Анжи» и «Динамо». Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012), обладателем Кубка России (2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008).

За сборную России Денисов провел 54 матча.