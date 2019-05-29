Гаджи Гаджиев: Денисов мог бы еще один сезон или два сыграть на том же уровне Известный российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал решение полузащитника Игоря Денисова завершить спортивную карьеру.

- Денисов на протяжении длительного времени был одним из лучших опорных полузащитников России. Игорь провел замечательную карьеру. Он всегда был по-спортивному зол, играл с большой самоотдачей, играл грамотно. Он мог бы еще один сезон или два сыграть на том же уровне, - приводит слова Гаджиева «РИА Новости».

Напомним, что юридическая компания SILA International Lawyers, представляющая интересы Денисова, сообщила о том, что полузащитник принял решение завершить карьеру профессионального футболиста.