Гаджи Гаджиев: Денисов мог бы еще один сезон или два сыграть на том же уровне - Советский спорт
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29 мая 2019 20:12Футбол

Гаджи Гаджиев: Денисов мог бы еще один сезон или два сыграть на том же уровне

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал решение полузащитника Игоря Денисова завершить спортивную карьеру.

- Денисов на протяжении длительного времени был одним из лучших опорных полузащитников России. Игорь провел замечательную карьеру. Он всегда был по-спортивному зол, играл с большой самоотдачей, играл грамотно. Он мог бы еще один сезон или два сыграть на том же уровне, - приводит слова Гаджиева «РИА Новости».

Напомним, что юридическая компания SILA International Lawyers, представляющая интересы Денисова, сообщила о том, что полузащитник принял решение завершить карьеру профессионального футболиста.

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