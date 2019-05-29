Игнатьев из-за травмы не поможет сборной России, Антон Миранчук продолжает лечение - Советский спорт
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29 мая 2019 21:14ФутболГичунцев Артур

Игнатьев из-за травмы не поможет сборной России, Антон Миранчук продолжает лечение

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев из-за травмы коленного сустава не сыграет за сборную России в матчах с командами Сан-Марино и Кипра.

Отмечается, что под вопросом участие его партнера по клубу – полузащитника Антона Миранчука, который продолжает восстановление и должен успеть вернуться в строй до начала первой игры.

«По итогам проведенных осмотров полузащитник Антон Миранчук будет продолжать проходить физиотерапевтические процедуры, чтобы максимально быстро восстановиться после незначительной травмы связки голеностопного сустава.

Все футболисты прибудут 30 мая в Новогорск в расположение сборной к началу учебно-тренировочного сбора. Единственным исключением станет защитник Владислав Игнатьев, который пропустил последние игры чемпионата из-за повреждения коленного сустава. Несмотря на положительную динамику в ходе лечения у футболиста остаётся незначительный дискомфорт, а проведённое сегодня обследование не позволяет точно спрогнозировать сроки лечения», – говорится в заявлении РФС.

Напомним, матч против сборной Сан-Марино россияне проведут 8 июня, а игру с командой Кипра – 11-го числа. Оба поединка состоятся в рамках квалификации Евро-2020.

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