СМИ: «Зенит» и «Спартак» претендуют на полузащитника «Фенербахче» - Советский спорт
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29 мая 2019 22:49ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Зенит» и «Спартак» претендуют на полузащитника «Фенербахче»

Об этом сообщает Milliyet.

Хавбек «Фенербахче» Миха Зайц может покинуть команду в летнее межсезонье.

Согласно источнику, 24-летний словенец интересен «Зениту» и московскому «Спартаку».

Отмечается, что турецкий клуб готов отпустить своего игрока, если за его трансфер заплатят 8-10 млн евро.

В текущем сезоне полузащитник отыграл 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 голевых паса.

Добавим, что он перебрался в «Фенербахче» из «Эмполи» в январе 2019 года.

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