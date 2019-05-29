СМИ: «Зенит» и «Спартак» претендуют на полузащитника «Фенербахче»

Хавбек «Фенербахче» Миха Зайц может покинуть команду в летнее межсезонье.
Согласно источнику, 24-летний словенец интересен «Зениту» и московскому «Спартаку».
Отмечается, что турецкий клуб готов отпустить своего игрока, если за его трансфер заплатят 8-10 млн евро.
В текущем сезоне полузащитник отыграл 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 голевых паса.
Добавим, что он перебрался в «Фенербахче» из «Эмполи» в январе 2019 года.
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