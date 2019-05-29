«Челси» – «Арсенал». Жиру открыл счет (видео)

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «Будем болеть за «Спартак», ненавидя руководство и презирая тренера»Вот какой была реакция болельщиков «Спартака» на последние новости из клуба. Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной РоссииНа чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. 5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов. «Нашей сборной надо посмотреть на финнов…» Как закрывали сезон в КХЛКХЛ закрыла 11-й сезон. В пафосной Барвихе в День пограничника было весело и интересно. «Муж бьет по слабым местам». Интервью с российской победительницей ВозняцкиЦентральный корт «Ролан Гарроса» превратился в Триумфальную арку для российских теннисисток. Вчера Потапова победила Кербер, а сегодня Кудерметова обыграла на нем Каролину Возняцки. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Идем на командное золото Пекина. 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Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет. Семак – «отлично», Аленичев – «кол»! Оценки работы тренеров РПЛ по итогам сезонаПродолжаем подводить итоги прошедшего чемпионата России. На очереди тренеры, которые в очередной раз доказали, что их вклад в командные результаты – далеко не 10%. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе». «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Hello, Baku! Лондонское дерби – на берегу КаспияСегодня английские «Челси» и «Арсенал» побьются за победу в финале Лиги Европы в столице Азербайджана «Это не мой кокаин!» Хоккеист сборной России попал на скандальное видеоЕдва мы отошли от поражения в полуфинале словацкого ЧМ, как российских болельщиков ждал новый удар. Один из лидеров команды, чемпион НХЛ и центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов был замечен на видео в непосредственной близости от белого порошка, очень похожего на кокаин… Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Победа «Челси» в Баку выгодна «Краснодару» и Кудряшову1 июня определится окончательный состав участников Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Для России в ближайшие три дня решится многое. Объясняем весь расклад. Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли. Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку УимблдонаПервый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед.