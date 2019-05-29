«Челси» – «Арсенал». Ивоби отыграл один мяч (видео) - Советский спорт
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29 мая 2019 23:27Футбол

«Челси» – «Арсенал». Ивоби отыграл один мяч (видео)

В эти минуты на Олимпийском стадионе в Баку (Азербайджан) проходит финал Лиги Европы сезона-2018/19 между лондонскими «Челси» и «Арсеналом».

На 69-й минуте только что вышедший на поле полузащитник «Арсенала» Алекс Ивоби дальним ударом сократил разрыв в счете – 1:3.

Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ.

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