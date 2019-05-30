Оливье Жиру: Многим обязан «Арсеналу», но сегодня очень хотел выиграть с «Челси» - Советский спорт
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30 мая 2019 00:32Футбол

Оливье Жиру: Многим обязан «Арсеналу», но сегодня очень хотел выиграть с «Челси»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру после победы в финальном матче Лиги Европы поделился мнением об «Арсенале».

- Этот клуб воплотил в жизнь мою мечту играть в премьер-лиге. Я многим обязан «Арсеналу», но сегодня я очень хотел взять этот трофей с «Челси», - цитирует Жиру пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Жиру, выступавший за «Арсенал» с 2012 по 2018 годы, стал автором первого гола в финале против «Арсенала».

Добавим, что разгромив «Арсенал» (4:1) в финале Лиги Европы «Челси» во второй раз стал обладателем трофея.

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