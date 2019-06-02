«Челси» и «Ливерпуль» встретятся в матче за Суперкубок УЕФА

В субботу, 1 июня, «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) и выиграл Лигу чемпионов. Ранее, 29 мая, «Челси» одержал победу над «Арсеналом» (4:1) и стал победителем Лиги Европы.
Встреча пройдет 14 августа на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.
Отметим, что действующим обладателем Суперкубка является «Атлетико», переигравший в дополнительное время «Реал» (4:2).
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