Федор Смолов – о девушке в финале ЛЧ: Не только скорость неплохая, но и форма

- Накануне на поле выбежала болельщица. Ее достаточно долго не мог поймать. Как оцениваете ее физические кондиции?
- Если долго не удавалось поймать — видимо, неплохо выглядела. Явно лучше многих стюардов.
- То есть стартовая скорость хорошая?
- Стартовая - неплохая, не только скорость, но и форма неплохая.
- Вообще как вам такая акция - девушка в купальнике на поле? Это красит футбол?
- Это во всяком случае лучше, чем если бы выбежал агрессивный болельщик в нетрезвом виде, - передает слова Смолова «Матч ТВ».
Напомним, что Волански выбежала на газон стадиона «Метрополитано» в Мадриде на 18-й минуте встречи. Позже стало известно, что не менее 130 000 человек подписались на Instagram модели сразу после ее забега.
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