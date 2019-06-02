«Челси» официально подтвердил уход Кэйхилла из команды - Советский спорт
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02 июня 2019 15:33Футбол

«Челси» официально подтвердил уход Кэйхилла из команды

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл покинет лондонский клуб по окончании контракта.

Ранее Кэйхилл выразил уверенность, что сможет найти новый клуб в Англии и продолжить выступление в английской премьер-лиге.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Кэйхилл отказался от переходов в «Ювентус», «Монако» и «Фулхэм».

По окончании финала Лиги Европы 33-летний защитник заявил, что это был идеальный способ попрощаться с командой.

Кэйхилл перешел в «Челси» из «Болтона» в январе 2012 года за 8,4 миллиона евро. С тех пор он провел за лондонский клуб 290 матчей и записал на свой счет 25 забитых мячей и семь голевых передач. Действующий контракт игрока с «Челси» заканчивается в конце месяца.

Добавим, что вместе с «Челси» Кэйхилл дважды становился чемпионом Англии (2014/2015, 2016/2017) и обладателем Кубка страны (2011/2012, 2017/2018), также побеждал в Лиге чемпионов (2011/2012) и два раза выигрывал с командой Лигу Европы (2012/2013, 2018/2019).

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