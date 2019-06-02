«Челси» официально подтвердил уход Кэйхилла из команды

Ранее Кэйхилл выразил уверенность, что сможет найти новый клуб в Англии и продолжить выступление в английской премьер-лиге.
Напомним, что в зимнее трансферное окно Кэйхилл отказался от переходов в «Ювентус», «Монако» и «Фулхэм».
По окончании финала Лиги Европы 33-летний защитник заявил, что это был идеальный способ попрощаться с командой.
Кэйхилл перешел в «Челси» из «Болтона» в январе 2012 года за 8,4 миллиона евро. С тех пор он провел за лондонский клуб 290 матчей и записал на свой счет 25 забитых мячей и семь голевых передач. Действующий контракт игрока с «Челси» заканчивается в конце месяца.
Добавим, что вместе с «Челси» Кэйхилл дважды становился чемпионом Англии (2014/2015, 2016/2017) и обладателем Кубка страны (2011/2012, 2017/2018), также побеждал в Лиге чемпионов (2011/2012) и два раза выигрывал с командой Лигу Европы (2012/2013, 2018/2019).
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах. Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной РоссииНа чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии. Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? «Сент-Луис» получил семь шайб. «Бостон» был безжалостен в большинстве«Мишки» на одну победу ближе к Кубку Стэнли.
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира. У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна. 5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов. Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше? Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этомСлепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Динияр Билялетдинов: «Финал? Я запомнил спорный пенальти и выбежавшую девушку»Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом», в котором победу одержали подопечные Клоппа со счетом 2:0. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. «Нашей сборной надо посмотреть на финнов…» Как закрывали сезон в КХЛКХЛ закрыла 11-й сезон. В пафосной Барвихе в День пограничника было весело и интересно. Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис. Красная машина. «Ливерпуль» снова лучший в Европе«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов и завоевал главный трофей европейского клубного футбола в шестой раз в своей истории. Дарья Касаткина: Была б возможность, не ездила в эту Америку!Первый барьер «Ролан Гарроса» Дарья Касаткина преодолела с легкостью, обыграв Жасмин Паолини – 6:3, 6:2. Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос»Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет. Сергей Песьяков: Шансы сыграть в ближайших матчах сборной России у меня минимальныеВратарь сборной России Сергей Песьяков рассказал поделился впечатлениями от пребывания в сборной России, а также от финала Лиги чемпионов. Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса». Двое наших бьются за Кубок Стэнли. Каковы их шансы?Тарасенко и Барбашев идут за первым в карьере заокеанским трофеем. Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». «Муж бьет по слабым местам». Интервью с российской победительницей ВозняцкиЦентральный корт «Ролан Гарроса» превратился в Триумфальную арку для российских теннисисток. Вчера Потапова победила Кербер, а сегодня Кудерметова обыграла на нем Каролину Возняцки.