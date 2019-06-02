Джейми Каррагер: Не знаю, какой у Клоппа контракт, но дайте ему новый

- Считаю, что Клопп - номер один в клубе. Имею в виду, что он самая важная фигура. Если бы вы меня спросили, кого бы предпочел потерять Виргила ван Дейка или Юргена Клоппа, я бы выбрал ван Дейка. Считаю, что Клопп особенный тренер.

Не знаю, какая у него ситуация с контрактом, но дайте ему новый, теперь он сможет двигаться дальше. Он выиграл свой первый трофей после стольких поражений. Надеюсь, что для него и этой команды эта победа в Лиге чемпионов - не разовый успех, - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, что после победы в финале Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» (2:0) главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прервал свою серию из шести поражений в финалах.

Ранее немецкий специалист вместе с «Боруссией» дважды терпел поражения в финалах Кубка Германии («Бавария» (0:2), сезон-2013/14; «Вольфсбург» (1:3), сезон-2014/15), а также уступил с дортмундской командой «Баварии» (1:2) в финале Лиги чемпионов (2012/13).

Позже, возглавив «Ливерпуль», немец проиграл в финале Лиги Европы («Севилья» (1:3), сезон-2015/16), а также потерпел поражения в финалах Кубка английской лиги («Манчестер Сити» (1:3), сезон-2015/16) и Лиги чемпионов («Реал» (1:3), сезон-2017/18).

Добавим, что действующий контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2022 года. Ранее 51-летний специалист отказался возглавить «Ювентус».