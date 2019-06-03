Сегодня сборная России проведет контрольный матч с «Чертаново» Игра состоится в УТЦ «Новогорск».

В понедельник сборная России сыграет в контрольном матче с «Чертаново» в рамках подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

Игра пройдет в учебно-тренировочном центре «Новогорск», где живет национальная команда, и будет закрыта для болельщиков. Начало матча – 16:00 (мск).

Напомним, сбор национальной команды начался 30 мая. Сборная России сыграет с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром – 11 июня в Нижнем Новгороде. После двух туров отборочного турнира Россия набрала три очка и занимает второе место в группе I.

Отметим, что «Чертаново» в своем дебютном сезоне в ФНЛ занял пятое место, отстав на одно очко от зоны стыковых матчей.