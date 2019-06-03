Директор «Чертаново» Николай Ларин: Хоть ночью разбуди, поедем играть со сборной - Советский спорт
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03 июня 2019 11:48ФутболЛипкин Антон

Директор «Чертаново» Николай Ларин: Хоть ночью разбуди, поедем играть со сборной

Сборная России проведет контрольный матч с «Чертаново».

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о важности контрольного матча со сборной России для его клуба.

«Вся система нашей академии построена на том, что мы готовим футболистов для юношеских, молодежной и национальной сборных, – приводят «Известия» слова Ларина. – Поэтому просто не имели права отказываться от матча. Даже несмотря на то, что пришлось ребят на шесть дней задержать до ухода в отпуск. Да нас хоть ночью разбуди, мы поедем играть против национальной команды».

Напомним, «Чертаново» занял пятое место в своем дебютном сезоне ФНЛ, отстав на одно очко от зоны стыковых матчей.

Контрольный матч со сборной России пройдет 3 июня на базе в Новогорске и будет закрыт для болельщиков.

Сборная России готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

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