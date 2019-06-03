Экс-тренер «Рубина» Грасия может сменить Сарри на посту наставника «Челси» На данный момент Хави Грасия тренирует «Уотфорд».

«Челси» в ближайшее время уволит с поста главного тренера Маурицио Сарри, который может возглавить «Ювентус». Это может случиться уже на этой неделе.

Главным кандидатом на пост главного тренера «Челси» является наставник «Уотфорда» Хави Грасия, который известен в России по работе в «Рубине». Об этом сообщает ESPN.

49-летний специалист в минувшем сезоне вместе с «Уотфордом» добрался до финала Кубка Англии, где его команда проиграла «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Челси» может возглавить бывший игрок клуба Фрэнк Лэмпард, ныне тренирующий «Дерби Каунти».

Напомним, что «Челси» в этом сезона стал победителем Лиги Европы, а также занял третье место в английской премьер-лиге.