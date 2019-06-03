Станислав Черчесов: Сегодня я молчал, роль подсказчика взял на себя Ромащенко Черчесов вступился только за своего вратаря.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над «Чертаново» (6:0) в контрольном матче похвалил ряд игроков.

– Бакаеву, Мирзову, Облякову и другим надо было почувствовать себя игроками сборной. Сегодня такой день, когда мы удовлетворили желание сыграть каждого. Не играли только Песьяков и Комличенко, который только прилетел, играть на второй день после официального матча не рекомендуется.

Я рад за Бакаева и Мирзова, они выполнили свои задания на игру. Сегодня я больше молчал, роль подсказчика взял на себя Ромащенко. Хотя я включился после фола на Луневе, сказал коллеге из «Чертаново», что это нужно убрать. Борьба должна быть, но когда она обоснована, – приводит слова Черчесова Sport24.