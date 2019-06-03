Станислав Черчесов: Сегодня я молчал, роль подсказчика взял на себя Ромащенко - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 июня 2019 18:47ФутболКоноплев Александр

Станислав Черчесов: Сегодня я молчал, роль подсказчика взял на себя Ромащенко

Черчесов вступился только за своего вратаря.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над «Чертаново» (6:0) в контрольном матче похвалил ряд игроков.

– Бакаеву, Мирзову, Облякову и другим надо было почувствовать себя игроками сборной. Сегодня такой день, когда мы удовлетворили желание сыграть каждого. Не играли только Песьяков и Комличенко, который только прилетел, играть на второй день после официального матча не рекомендуется.

Я рад за Бакаева и Мирзова, они выполнили свои задания на игру. Сегодня я больше молчал, роль подсказчика взял на себя Ромащенко. Хотя я включился после фола на Луневе, сказал коллеге из «Чертаново», что это нужно убрать. Борьба должна быть, но когда она обоснована, – приводит слова Черчесова Sport24.

03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
03/06 18:09Футбол
Теннисная «баранка» перед Сан-Марино и Кипром. Сборная России разгромила «Чертаново»Сборная России в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 переиграла клаб ФНЛ «Чертаново» (6:0).
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
03/06 17:01Хоккей
«Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».   
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
03/06 09:30Футбол
«Ваню волнуют только деньги». Интервью-триллер Катерины НовосельцевойНа днях гостем редакции «Советского спорта» стала супруга защитника «Ростова» Ивана Новосельцева – Катерина Кейру. Больше двух часов она рассказывала, а мы слушали, как ее муж губил свою карьеру, бросил ее с будущим ребенком, вывел все общие деньги на чужие счета и болел против сборной России на домашнем ЧМ.
31/05 18:00Бокс
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
03/06 12:00Хоккей
Люди, зачем вы убиваете хоккей?Полемические заметки обозревателя «Советского спорта».
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
02/06 14:15Футбол
Федор Смолов: Девушка в купальнике? Это лучше, чем на поле выбежит нетрезвый мужикНападающий сборной России после тренировки поделился мнением о финале Лиги чемпионов, выходе болельщицы, которая выбежала на поле, а также о приезжее в сборную Николая Комличенко.
30/05 07:45Хоккей
Тарасенко творит что-то невероятное! «Бостон» не сдержал россиянина и проигралВладимир Тарасенко вновь забил и помог «Сент-Луису» сравнять счет в финальной серии.
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
30/05 20:00Хоккей
«Ак Барс» и «Магнитка» усилились россиянами из НХЛ. Кто вернулся из Америки в КХЛИгорь Ожиганов и Егор Яковлев переехали в Россию, а «Сибирь» подписала бывшего вратаря «Витязя».
28/05 21:30Теннис
Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».
30/05 13:00Хоккей
Россия посмотрела четвертьфинал ЧМ с американцами – и уехала на дачуОпубликованы телерейтинги за прошлую неделю. Новый рекорд спортивного года установил матч чемпионата мира Россия – США.
02/06 16:30Футбол
Смолов отжег по поводу выбежавшей болельщицы, а сборная встретила КомличенкоВ воскресенье сборная России продолжила подготовку в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Мирино и Кипром.
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
02/06 07:00Хоккей
«Сент-Луис» получил семь шайб. «Бостон» был безжалостен в большинстве«Мишки» на одну победу ближе к Кубку Стэнли.
02/06 21:00Футбол
Премьер-лиге «стыки» нипочем. А расширение?Самарские «Крылья Советов» и «Уфа» по итогам двухраундовых встреч соответственно с «Нижним Новгородом» и «Томью» ожидаемо сохранили прописку в премьер-лиге.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
31/05 16:46Хоккей
Двое наших бьются за Кубок Стэнли. Каковы их шансы?Тарасенко и Барбашев идут за первым в карьере заокеанским трофеем.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
Новости
18:47 Футбол Станислав Черчесов: Сегодня я молчал, роль подсказчика взял на себя Ромащенко
18:30 Футбол Роман Зобнин: Сборная помогает забыть этот сезон
18:30 Футбол Десять футболистов официально покинули «Енисей»
18:23 Футбол Фетисов хочет развивать на Кавказе хоккей
18:13 Футбол Мохамед Салах: «Ливерпуль» готов бросить вызов «Манчестер Сити»
17:53 Футбол Сборная России разгромила «Чертаново» в контрольном матче
17:42 Футбол Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»
17:24 Футбол Чалов забил пятый гол в ворота «Чертаново»
17:02 Футбол Модрич в седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии
17:01 Футбол Директор ФШ «Чертаново» Николай Ларин: Надеюсь, «Чертаново» сегодня забьет
16:57 Футбол Экс-тренер «Рубина» Грасия может сменить Сарри на посту наставника «Челси»
16:52 Футбол Россия – «Чертаново»: Головин забил третий мяч
16:44 Футбол Месси выступает против трансфера Гризманна, и советует «Барселоне» вернуть Неймара
16:37 Футбол Россия – «Чертаново»: Гилерме отразил пенальти, Миранчук удвоил преимущество сборной
16:32 Футбол Россия – «Чертаново»: Газинский получил травму, его заменил Ахметов
16:28 Футбол «Ахмат» приобрел польского полузащитника Михалака (фото)
16:21 Теннис Джокович – первый в истории, кто 10 лет подряд играет в ¼ финала «Ролан Гаррос»
16:13 Футбол Россия – «Чертаново»: Дзюба открыл счет на 7-й минуте матча
16:09 Футбол «Рубин» объявил об уходе Устинова
16:06 Футбол Мишель Платини: Инфантино десять лет рвало на ФИФА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика